Rúben Dias: "Título é obra feita e bem feita"

Rúben Dias acredita que o Benfica teve mérito no título conquistado e divide os louros entre Rui Vitória e Bruno Lage, em entrevista exclusiva a Bola Branca. "É uma obra feita e bem feita", declara o central.



O primeiro título como sénior aconteceu na segunda época de Rúben Dias no plantel principal do Benfica. O central, oriundo da formação das águias, chegou ao topo pela mão de Rui Vitória, mas seria Bruno Lage a conduzir o internacional português ao título de campeão nacional. Rúben Dias acredita que esta foi uma "vitória ainda maior" pelo facto de o Benfica ter "apanhado um FC Porto tão forte", além de Sporting e Braga.

"Isso valoriza muito o nosso título. Fomos campeões com toda a justiça e as pessoas não estão a dar ênfase a isso", reclama o jogador do Benfica.