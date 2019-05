Theresa May anuncia demissão emocionada. Sai a 7 de junho

A primeira-ministra britânica, Theresa May, desgastada pela questão do ‘Brexit’, anunciou a data da sua demissão. "Vou deixar de ser a líder do partido na sexta-feira, 7 de junho", disse May esta manhã, aos jornalistas.

May diz que, durante os últimos três anos, acreditou que "o melhor seria perseverar, mesmo contra todas as probabilidades" na tentativa de chegar a acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, cumprindo assim a vontade expressa pelos britânicos no referendo de 2016.

"Infelizmente não consegui. Tentei três vezes", admite a ainda primeira-ministra britânica. "Numa democracia, se dás oportunidade de escolha ao povo, tens que cumprir o que o povo decidir", afirma, reconhecendo que a única coisa que lamenta é não ter conseguido terminar o processo do 'Brexit'.

"Acho que é do melhor interesse do país que um novo primeiro-ministro lidere esse processo", continuou.

A declaração aos jornalistas terminou com Theresa May emocionada, em lágrimas, a garantir que foi "a segunda mulher primeira-ministra, mas certamente não terá sido a última". "Foi a maior honra da minha vida", sentenciou.

Enquanto primeira-ministra, não pode renunciar até que esta em posição de dizer à rainha Isabel II quem é que a monarca deve nomear como sucessor. O processo de escolha do novo líder do partido conservador deve ser iniciado na próxima semana.