Pepa deixa o comando técnico do Tondela

O Tondela anunciou, esta sexta-feira, que Pepa não vai continuar a ser o treinador da equipa principal de futebol na próxima época.

No site oficial, o clube beirão assinalou que dias temporadas e meia, tempo que Pepa durou no clube e que o tornava o treinador há mais tempo à frente de uma equipa do campeonato, "não são dois dias e meio".

Pepa destacou-se ao assegurar a manutenção nas três últimas épocas, incluindo a que agora está a fechar, conseguindo mesmo a melhor classificação de sempre do clube em 2017/18. Marcos que "vão perdurar na memória do clube e dos tondelenses" e que vincam a capacidade do técnico de 38 anos de "corresponder, época atrás de época, aos desafios e objetivos propostos".

"Foram muitas as emoções vividas, jogos com alegrias e tristezas também, mas sempre com a garantia que a resposta iria ser dada logo a seguir. Crescemos consigo Mister, como acreditamos que também cresceu connosco", escreveu o Tondela, antes de desejar "as maiores felicidades para o futuro" do treinador.