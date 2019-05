Governo não tem "qualquer dívida" às transportadoras

O Governo garante que não tem dívidas junto dos transportadores rodoviários. “Neste momento, do lado do Governo não há qualquer dívida a transportadores”, afirma o secretário de Estado José Mendes à Renascença.

“Tenho de ver o que está em cima da mesa, mas não há qualquer dívida, não há qualquer incumprimento do lado do Governo e seguramente não no âmbito do PART, isto é, do programa de apoio à redução dos tarifários”, reforça.

A garantia surge depois de o presidente da Associação Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) ter dito que, este ano, ainda não recebeu do Estado as compensações financeiras pelo passe único.

As empresas reclamam seis milhões de euros até maio, de um total de 13 milhões anuais e ameaçam: “ou há a resolução deste problema ou provavelmente os operadores – que já me têm vindo a falar dessa matéria – se calhar recusarão vender os passes com desconto”, adverte Luís Cabaço Martins.

A ANTROP pede, por isso, uma “solução de curtíssimo prazo”.