A "masterclass" de Lage e os adeus da final da Taça

Bruno Lage e a final da Taça de Portugal são os destaques das manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"A Bola" e o "Record" fazem capa com o treinador do Benfica. "Lage abre o livro", titula o primeiro. "Lage sem filtro", anuncia o segundo. O setubalense falou sobre João Félix, as taças, a proposta que lhe foi feita em dezembro para assumir o comando da equipa principal e Jonas.

"O Jogo" foca-se na final da Taça, entre Sporting e FC Porto: "O adeus às armas." Os dois capitães, Bruno Fernandes e Herrera, são os médios mais influentes de ambas as equipas esta época e despedem-se do Jamor.

Quanto à convocatória para a Liga dos Nações, nota para o facto de Fernando Santos ter chamado Cristiano Ronaldo e João Félix.