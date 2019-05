Rúben Dias é agressivo, mas "sempre com o máximo de lealdade"

Rúben Dias rejeita o rótulo de jogador desleal que considera estarem a tentar colar-lhe.

Em entrevista exclusiva a Bola Branca, o central do Benfica responde aos críticos que o apontam como um jogador demasiado agressivo, lembrando que a posição que ocupa em campo exige esse comportamento.

"Eu sou um defesa central e a minha posição exige que seja um jogador agressivo em campo e que demonstre essa fibra para o resto da equipa, mas sempre com o máximo de lealdade e sempre com o intuito de desfrutar do jogo. Não posso desfrutar do jogo se estiver desfocado da minha posição. Na minha visão, a crítica acaba por ser normal. É o futebol, um clube e outro a tentar aumentar a imagem de um jogador e por essa vertente também é fácil de encarar isso, passar e superar tudo isso de que se fala", reconhece o internacional português.



Titular no Benfica desde a época passada, Rúben Dias, oriundo da formação, tem conquistado a admiração de alguns dos grandes emblemas europeus, com Manchester United e Juventus à cabeça.

O defesa confessa ser "bom estar a ter boas avaliações", porque o faz sentir-se "valorizado", mas recusa sair desta ideia - prefere escudar-se com um "mais para a frente se verá" se estará presente no plantel do Benfica na próxima temporada.

A realidade é que foi com esta atitude que Rúben Dias conquistou primeiro Rui Vitória, depois o selecionador Fernando Santos e, mais recentemente, Bruno Lage.