“Um dia em São Miguel”. Vinho, petiscos e música servidos no Alentejo

Do pai recebeu o nome e a missão de dar continuidade ao projeto familiar que nasceu nos anos 90, no Alentejo, no seio de uma família há muito ligada à terra. Aos 36 anos, com o pai na retaguarda, afastado da política e noutras lides empresariais, o filho Alexandre Relvas assume-se como o rosto da Casa Relvas, um dos maiores produtores de vinho, privados, da região.

“O meu pai nasceu em Angola, é retornado, e fazia-lhe confusão não ter um sitio, em Portugal, com o qual se identificasse com as suas raízes”, conta à Renascença, Alexandre Relvas. “Apaixonou-se pela Herdade de São Miguel, no Redondo (distrito de Évora), adquiriu-a, e aí começou a aventura dos vinhos”.

Os primeiros 10 hectares de vinha foram plantados em 2001 e em 2003 instalada a adega. “A primeira colheita foi lançada no mercado em novembro de 2004 e foram 26 mil garrafas”, recorda o empresário que, mais tarde, juntou-se ao pai depois de estudar enologia e viticultura em França.

A interioridade não assusta o filho do antigo governante do tempo de Cavaco Silva, convicto de que no Alentejo “há uma série de oportunidades de trabalho e de investimento para os jovens”, atendendo também ao papel de Alqueva que, na sua opinião, “tem trazido muitos investimentos e dinamizado a região.”

A empresa familiar é, hoje em dia, um dos exemplos de sucesso da região e os números existem para o comprovar: “Na Casa Relvas trabalham 85 pessoas. Produzimos seis milhões de garrafas por ano, temos 250 hectares de vinha e exportamos para cerca de 30 países”.

Alexandre Relvas explica que a exportação aconteceu “numa altura em que Portugal estava bastante saturado” e com a crise de 2008, foi necessário “voltarmo-nos para a exportação num caminho que aconteceu naturalmente e não fruto de grandes estratégias ou estudos de mercado.”

Ainda em termos de exportação, a Rússia, a Bélgica e o Brasil constituem o Top 3 da empresa, mas o principal mercado é o português. “É onde temos a maior equipa alocada e com uma elevada presença nas grandes redes de supermercados, embora mantenhamos uma presença regional muito forte”, alude.

“O nosso objetivo é fazer vinho de enorme qualidade a um preço justo o que nos tem feito crescer ano após ano e é o reconhecimento do trabalho feito nas nossas herdades (S. Miguel e Pimenta)”, assenta o empresário.