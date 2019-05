Transportadoras ameaçam boicotar descontos nos passes estudante

A Associação Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) ameaça boicotar descontos nos passes estudante se o Governo não pagar as verbas em atraso.



Ou o Governo paga ou os descontos nos passes para estudantes pode deixar de ser feitos, disse à Renascença o presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins.

As empresas reclamam seis milhões de euros até maio, de um total de 13 milhões anuais e fazem exigências.

“Estamos a falar de valores de cerca de 13 milhões de euros por ano, a nível nacional. Estamos praticamente a meio do ano, já poderíamos estar a falar de valores na ordem dos seis milhões de euros em dívida. O que queremos dizer, a partir de agora, é que ou há a resolução deste problema ou provavelmente os operadores – que já me têm vindo a falar dessa matéria – se calhar, recusarão vender os passes com desconto, porque não pode estar a agravar o seu prejuízo”, adverte Luís Cabaço Martins.

A ANTROP reclamou uma "solução de curtíssimo prazo" para ressarcir os operadores da Área Metropolitana do Porto, que ainda não receberam "nenhum pagamento" pelo diferencial do passe único, situação que, segundo Luís Cabaço Martins, já começou a ser regularizada.