Oliveirense atropela Ovarense no arranque das meias-finais de basquetebol

A Oliveirense entrou da melhor forma nas meias-finais do "play off" do campeonato de basquetebol, esta quinta-feira, com uma vitória expressiva sobre a Ovarense.

Neste primeiro jogo da série, os campeões nacionais derrotaram o rival por 99-72, em casa, uma diferença de 27 pontos. A grande figura da partida foi o internacional português João Balseiro, com 22 pontos.

O outro duelo da série é entre Benfica e FC Porto. O primeiro jogo está marcado para sexta-feira, às 21h15, na Luz.