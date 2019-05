Gonzalo Plata estreia-se no Mundial de sub-20 com empate

O Equador, do sportinguista Gonzalo Plata, entrou no Mundial de sub-20 com um empate, a uma bola, diante do Japão, esta quinta-feira.

Com o extremo do Sporting a titular, os sul-americanos adiantaram-se no marcador aos 45 minutos, com um auto-golo de Tagawa. Contudo, ao minuto 68, Yamada empatou.

Também no Grupo B, a Itália derrotou o México, por 2-1. Frattesi adiantou os italianos aos três minutos, Roberto de la Rosa empatou para os mexicanos aos 34 e, ao minuto 67, Ranieri selou a vitória transalpina.

Com isto, o a Itália assume-se como líder do Grupo B, com três pontos, seguida de Equador e Japão, ambos com um pontos. No último lugar, surge o México, que ainda não pontuou.

Senegaleses e colombianos chegam-se à frente



No grupo A, vitórias para Senegal e Colômbia, também esta quinta-feira.

Os africanos derrotaram o Taiti, por 3-0, com "hat-trick" de Sagna. Os sul-americanos bateram a seleção anfitriã, a Polónia, com "tentos" de Angulo e Sandoval.

Quer isto dizer que o Senegal é o primeiro líder do Grupo A do Mundial de sub-20 com três pontos, os mesmos da Colômbia, segunda classificada. Em terceiro está a Polónia e em quarto o Tahiti, ambos sem pontos.