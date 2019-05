​Espanha. Filha de Dias Loureiro detida em caso de corrupção

Catarina Loureiro, filha do antigo ministro Dias Loureiro, foi detida esta semana em Espanha por suspeita de envolvimento no caso de corrupção, avança a TVI.



É suspeita de ter ajudado o sogro num esquema de corrupção que lesou a empresa pública de petróleos da Venezuela.

Catarina Loureiro foi detida em Madrid por suspeita do branqueamento de quatro milhões de euros. De acordo com o jornal "El Pais", todos os arguidos neste caso foram entretanto libertados, com algumas condições.

Em causa está um alegado esquema de transações comerciais a nível internacional criado por Raúl Morodo, pai do marido de Catarina Loureiro e antigo embaixador de Espanha na Venezuela.

A principal lesada deste esquema foi a petrolífera estatal da Venezuela.