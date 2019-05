Jan Polanc é o novo líder da Volta a Itália

Jan Polanc erigiu-se, esta sexta-feira, como o novo líder da Volta a Itália em bicicleta, ao terminar a 12.ª etapa na sexta posição.

O ciclista esloveno, da UAE Team Emirates, cruzou a meta, em Pinerolo, a 25 segundos do vencedor da tirada, o italiano Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe). Com isto, Polanc assumiu a liderança da classificação geral individual, com 4m07s de vantagem sobre o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), anterior líder e agora segundo classificado, e 4m51s sobre o italiano Valerio Conti (UAE Team Emirates), que fecha o pódio.

De volta à etapa, que ligou Cuneo a Pinerolo num percurso de 158 quilómetros, Cesare Benedetti bateu o compatriota Damiano Caruso (Bahrain-Merida) e o irlandês Edward Dunbar (Team Ineos) ao "sprint".

O único português em prova, Amaro Antunes, terminou a tirada em 49.º lugar, a 10m37s do vencedor. Na geral, o ciclista da CCC Team caiu da sétima posição para a 14.ª, a 7m56s do novo camisola rosa.

A 13.ª etapa está marcada para sexta-feira. A caravana transalpina terá 196 quilómetros para pedalar, entre Pinerolo e Ceresole Reale, com um prémio de montanha de segunda categoria e dois de primeira. Um dos prémios de primeira categoria é, precisamente, a subida até à meta.