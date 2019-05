João Félix só sai do Benfica pelos 120 milhões da cláusula

O administrador executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, garantiu, esta quinta-feira, que João Félix só deixará o clube pelos 120 milhões de euros que figuram na sua cláusula de rescisão.

"Se a cláusula é de 120 milhões e se não aparecer ninguém a batê-la, o jogador fica", declarou Soares de Oliveira, em entrevista à TVI24.



De qualquer forma, o administrador executivo da SAD do Benfica revelou que "não chegou nenhuma proposta" à Luz pelo avançado, de 19 anos, que tem sido associado ao interesse de vários clubes europeus.

Hoje em dia, com uma "situação mais robusta do que teve no passado", o Benfica pode dar-se ao luxo de vender jogadores apenas pelo valor das cláusulas. Ou seja, 100 milhões não bastarão para levar João Félix.

"Se houver um clube que chegue aos 100 milhões por Félix, a intenção é não vender. Acho que temos de sair do montante global: 100 milhões de euros é muito dinheiro. Nunca houve vendas de 100 milhões em Portugal", sublinhou Domingos Soares de Oliveira.

O dirigente admitiu que, "houve anos em que a situação económica [do Benfica] era mais débil e havia a necessidade de vender jogadores". Os tempos, agora, são outros: "O nosso objetivo principal à data de hoje é ganhar no relvado. Portanto, vamos fazer tudo o que tivermos de fazer para manter os jogadores que nos permitam ganhar no relvado."