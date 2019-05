Alex Telles oferece camisola da seleção brasileira ao FC Porto

Alex Telles ofereceu, esta quinta-feira, a camisola com que se estreou na seleção brasileira, já autografada, ao Museu do FC Porto. O lateral-esquerdo entregou-a pessoalmente ao presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, e revelou que era uma promessa que tinha feito.

"Era algo que eu já tinha prometido a mim mesmo. Se chegasse à seleção brasileira enquanto jogador do FC Porto, era o mínimo que podia fazer. Queria dar a minha primeira camisola da seleção brasileira ao clube, por me ter ajudado na minha carreira para alcançar este feito tão especial na minha carreira e por me ter estreado no Estádio do Dragão", afirmou o brasileiro, em declarações ao Porto Canal.



Telles afirmou estar "grato para com" o FC Porto, que lhe "proporcionou muitas alegrias", ao longo destas três últimas temporadas.

"Sinto-me realizado por estar aqui, a dar esta pequena prenda ao clube, por tudo o que o presidente, a equipa técnica, o mister e toda a equipa fizeram para podermos lutar por todos os nossos objetivos", declarou.



Hulk como exemplo



O defesa explicou que "poder plantar uma pequena semente na história do clube" era um objetivo que tinha desde que chegou ao FC Porto, pelo que é "um sentimento muito bom" saber que alcançou essa meta.

Alex Telles quer ser um exemplo para futuras gerações de jogadores e crianças, como, anteriormente, Hulk, ídolo portista, foi para ele:

"Quando visitei pela primeira vez o Museu FC Porto e vi a camisola do Hulk, motivou-me e deixou-me com um sentimento de objetivo a cumprir. Sabia que estava a chegar a um grande clube e que poderia chegar à seleção brasileira como jogador do FC Porto. A partir daí, o objetivo ficou claro. Quem sabe se eu não poderei ser um exemplo para as crianças que veem estas camisolas, que veem tudo o que fizemos pelo clube e que possam seguir o mesmo caminho."