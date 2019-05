UEFA confirma multa de 28.500 euros ao FC Porto

A UEFA manteve, esta quinta-feira, a multa de 28.500 euros ao FC Porto, por comportamento incorreto dos adeptos, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, frente à Roma.

A coima, confirmada pelo Comité de Apelo do organismo, resultou da utilização de engenhos pirotécnicos, da exibição de tarjas ilícitas e do bloqueio de acessos e organização insuficiente. Na altura, os italianos também foram punidos em 5.000 euros, por danos provocados no Estádio do Dragão.

O FC Porto venceu o jogo em questão, por 3-1, a 6 de março, após prolongamento. Vitória que anulou o 2-1 sofrido na primeira mão e que permitiu o apuramento para os quartos de final, em que a equipa de Sérgio Conceição foi eliminada pelo agora finalista Liverpool.

Por seu lado, a Lazio, de Itália, terá de fechar partes do seu estádio no próximo desafio europeu que disputar. Não será na próxima época, já que a equipa de Roma falhou a qualificação para a Liga Europa.

Este castigo foi aplicado devido ao comportamento racista dos adeptos da Lazio, na segunda prova de clubes da UEFA, frente ao Sevilha. Alguns adeptos da Lazio, de extrema direita, fizeram a saudação nazi na segunda mão dos 16 avos de final, no terreno dos espanhóis.