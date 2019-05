Olympiacos despromovido à segunda divisão grega por falhar um jogo

A equipa de basquetebol do Olympiacos foi castigada, pela Liga grega, com a descida à segunda divisão, por ter falhado o primeiro jogo dos quartos de final do "play off", frente ao eterno rival, o Panathinaikos.

O Olympiacos decidiu não marcar presença naquele jogo, marcado para a passada segunda-feira, após a nomeação dos árbitros Tasos Manou e Panagiotis Anastpoulos, dois dos três juízes (Christos Panagiotou era o outro) que dirigiram a meia-final da Taça da Grécia, a 13 de fevereiro. O Olympiacos desistiu desse jogo devido às decisões de arbitragem.



A equipa do Pireu garantiu mesmo que não voltaria a disputar qualquer jogo frente ao Panathinaikos, a não ser que os árbitros fossem estrangeiros. Tomada de posição que se traduziu na ausência do primeiro jogo dos "play offs" e, por conseguinte, na derrota por 20-0.

"O Olympiacos foi relegado devido ao facto de ter falhado um jogo de uma eliminatória da Liga. Portanto, é castigado com a eliminação para o que resta do 'play off'. Os resultados da equipa desta temporada são anulados, não substituíveis, e a Liga continua com o resto das equipas. O Olympiacos fica na parte inferior da classificação, depois das equipas que terminaram nos últimos lugares devido a resultados, pelo que está despromovido à Segunda Divisão", anunciou a Liga, em comunicado.

Reação do clube em causa



De acordo com a versão inglesa do jornal grego "Ekathimerini", o Panathinaikos deverá jogar com uma equipa da formação na segunda divisão, na próxima temporada, e utilizar os jogadores do plantel principal na Euroliga e, possivelmente, na Liga Adriática.

De qualquer forma, o Olympiacos já anunciou, em comunicado, que tomará medidas legais "contra todas as entidades, legais ou físicas", responsáveis pela decisão de condenar o clube à despromoção.

O Olympiacos é um das equipas de basquetebol mais bem sucedidos e com maior história da Grécia e da Europa, com 12 campeonatos gregos (incluindo os dois últimos), nove Taças da Grécia e três Euroligas.