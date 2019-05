“É bom que toda a sociedade tenha consciência de que precisa da comunicação social”

Isabel Figueiredo está, desde o início deste mês, à frente do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, que até agora tinha sido sempre liderado por homens, quase todos sacerdotes. Contudo, não valoriza o facto de ser a primeira mulher no cargo. Em entrevista à Renascença e à Ecclesia, a também diretora de conteúdos religiosos da estação fala dos desafios que se colocam aos media em geral, também aos da Igreja. E lembra, citando o Papa, que sem jornalismo “a sociedade não é verdadeiramente livre”. Sobre a comunicação institucional da Igreja (gabinetes de comunicação e secretariados diocesanos), reconhece que ainda há caminho a fazer, mas diz que já se evoluiu bastante, sobretudo nos últimos dez anos, com gente a fazer “muito bom trabalho”, mas é preciso continuar a apostar no “caminho de comunhão” e partilha. A propósito do debate “Esta é a rede que queremos”, com que o Secretariado vai assinalar, dia 30 de maio, na Renascença, o Dia Mundial das Comunicações Sociais (que se celebra a 2 de junho), revela que foi a reportagem da TVI ‘É como se a Mãe descesse à Terra', de Catarina Canelas, a vencedora do Prémio de Jornalismo D. Manuel Falcão, que nesta edição também vai distinguir o ‘Diário do Minho’ pelos seus 100 anos. És a primeira mulher à frente do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e isso foi destacado assim que se soube da nomeação. Antes, no cargo, estiveram sempre homens, três deles sacerdotes, todos jornalistas ou com ligação aos media. Seres mulher e leiga são mais valias para este cargo? Não consigo colocar a questão dessa forma, do ter mais ou menos-valias pelo facto de ser mulher ou leiga. Penso que é diferente, claro, ser homem ou mulher, padre ou leiga, mas não gostaria de pensar que umas coisas são mais-valias, porque isso implica pensar que outras são menos. Não é por aí que me coloco: será diferente, certamente, porque somos pessoas diferentes, o olhar de uma mulher é um, o olhar de um homem é outro. Vamos ver o que é que o trabalho mostra. Que expectativas existem para o cargo? Num dos primeiros dias em que fui entrevistada, depois da nomeação, disse que estava orgulhosa, grata, tranquila. As expectativas decorrem desta forma de estar, ou seja, as expectativas que tenho são que possamos continuar o trabalho que já foi feito anteriormente - por isso dizia que me sentia orgulhosa, porque vinha atrás de pessoas cujo trabalho e qualidade são reconhecidos por todos. Quando digo que estou grata à Igreja, digo também que espero continuar a merecer essa mesma gratidão, fazer algo de diferente que mereça a confiança que é depositada. A tranquilidade, outra expressão que utilizei, também é engraçada misturá-la com isto - já tive oportunidade de dizer que tenho dias mais tranquilos e outros menos, à medida que o tempo passa.

"Em termos de comunicação da Igreja, temos de avançar sempre num caminho de comunhão"

Em relação à expectativa diria: vamos ver o que a vida vai trazendo. Há alguns acontecimentos que já sabemos que aí vêm, que são claramente importantes. Já há prioridades definidas? Tive ocasião de dizer, num outro ambiente, que quando era miúda, cresci numa paróquia que tinha um pároco velhinho, que nos ensinava muitas coisas, éramos um grupo de jovens, e uma dessas coisas era: quando se chega a um novo cargo, durante um período de tempo não se deve fazer absolutamente nenhuma mudança, deve-se ficar quieto e observar, só depois é que se fazem as mudanças. Eu nunca me esqueci desta lição, dada com muita sabedoria, há muito tempo. Por isso, a minha postura atual é observar o que se passa, conhecer a realidade e estar quieta. Depois, com o tempo, havemos de conseguir trabalhar. Uma das funções do Secretariado das Comunicações Sociais é animar este setor, de acordo com a renovação que o Concílio Vaticano II deixou para a relação com os media, ajudando-os a comunicar o fator religioso. Isto implica um alargar de horizontes a todos os media, a todos os jornalistas? Como é que encaras este desafio de a comunicação da Igreja em Portugal acontecer de forma cada vez mais eficaz e mais relevante? Há um caminho que a Igreja tem feito, nos últimos anos. Nós estamos a viver uma época extraordinária, a época do Papa Francisco, que tem falado quase todas as semanas para a comunicação social, de uma maneira ou de outra, penso que ele está a fazer esse trabalho de alargar horizontes. É óbvio que temos de os alargar cada vez mais, mas é um caminho que tem de ser feito sem que pareça ser uma novidade, porque não é. Basta olhar para trás, e pensar - eu entrei na Renascença há quase 30 anos e há uma diferença enorme entre o que se fazia naquela altura e o que se faz hoje, em termos de trabalho de comunicação. Basta olhar para a Ecclesia, perceber como começou e o que está a fazer hoje. E daria vários exemplos como estes, portanto há um caminho que está a ser feito, há uma continuidade, e é nesta continuidade que temos de prosseguir, com a consciência de que será pedido cada vez mais. Aí, as redes sociais são, talvez, o desafio mais evidente. São campos novos, sem dúvida. Agora, de que forma é que se vai conseguir essa relação com todos os meios de comunicação social? E como equilibrar a tensão entre ter meios próprios e ajudar outros meios a comunicar o religioso? A questão dos meios próprios e de ajudar outros meios a comunicar assenta num princípio que todos partilhamos, embora nem sempre o verbalizemos, isto é, o que nós percebemos em termos de comunicação de Igreja é que nós temos de avançar sempre num caminho de comunhão. O tempo em que cada um fazia o seu trabalhinho de comunicação – estarmos aqui sentados, à mesma mesa, é uma evidência dessa capacidade de fazermos um trabalho unidos, em partilha -, esse tempo, para mim, pertence ao passado. Foi rico, teve o seu caminho, fizeram-se as suas coisas, mas olhando para o presente e para o futuro, será sempre uma tentativa de alargarmos o trabalho e todos podermos estar uns com os outros. Conhecer os secretariados diocesanos, procurar fazer um trabalho a nível nacional, é precisamente com esse enfoque, é isso que a Igreja espera. E isso é uma prioridade? É uma prioridade. A chamada comunicação institucional da Igreja Católica é uma preocupação também do Secretariado? Tem havido alguns problemas na forma como as dioceses reagem a determinadas notícias, como usam as redes sociais, como partilham informação nos seus sites, algumas nem sequer têm site… É uma preocupação, porque decorre do momento que nós estamos a viver, que tem isto de bom e tem o lado menos bom, se calhar. O facto de, hoje em dia, termos praticamente uma comunicação instantânea – o efeito de um post no Facebook é replicado em muito pouco tempo, o efeito de uma notícia ou de determinada abertura, sem se ler a notícia toda, também tem o seu efeito, e isto tudo ganha uma velocidade que escapa a toda a gente. Penso que escapa aos próprios jornalistas.

"Não se produz comunicação só para comunicadores, produz-se comunicação para toda a gente"

Dizer que há o problema na comunicação institucional? Sim, claro que há o problema da comunicação institucional. E claro que a Igreja tem sempre de pensar o que é comunicar para dentro, de forma institucional, e o que é comunicar para fora, estar com outros órgãos de comunicação social sentados à mesma mesa. Não se pode dizer, de todo, que está tudo feito nos dois campos. Tem de se avançar. Agora, não me preocupo muito com a questão dos ‘problemazinhos’, porque isso são problemas – verdadeiros, com a sua importância –, mas que a vida se encarrega de nos mostrar que aquilo que hoje parece uma coisa, amanhã será outra. Temos de ter a real consciência da dimensão das coisas, ir tateando e melhorando. Mas é preciso ter mais formação? Por exemplo, apostar numa gestão mais profissional dos meios que a Igreja tem ao dispor, nomeadamente secretariados, gabinetes de comunicação das dioceses? Aí também tenho "mixed feelings", sentimentos mistos, porque hoje em dia já há muitos profissionais a trabalharem muito, a situação atual não tem nada a ver com a que se vivia há 10 anos. É um tempo que pode parecer curto, num todo, mas já se modificou tanta coisa, e há trabalho profissional feito em muitos lados, não podemos dizer que estamos a trabalhar com amadores, em termos institucionais. Há gente a fazer muito bom trabalho. Agora, a atenção a quem consome tudo aquilo que se faz é que tem de ser grande. Ou seja, não se produz comunicação só para comunicadores, produz-se comunicação para toda a gente, e é aí que as redes sociais dão uma dimensão enorme a tudo isto que estamos a falar. Para o bem e para o mal… Para o bem e para o mal. Portanto, quando se diz que a comunicação é feita para uma multidão de gente – que não fazemos a mais pequena ideia de como e quando é que vai ler, de como quando é que vai ver, ou se vai ouvir do princípio até ao fim – isto é que obriga a que os profissionais da comunicação a estar permanentemente atentos a isto. Como olha para os media, hoje, nesta nova forma de comunicar e também num novo enquadramento empresarial dos próprios meios de comunicação social? Isto já foi alertado por várias pessoas, inclusivamente pelo D. Américo Aguiar (anterior diretor do Secretariado das Comunicações Sociais), numa entrevista aqui convosco: estamos a viver um tempo especial e difícil, não estamos a viver um tempo fácil, em termos de empresas de comunicação, e temos de ter consciência disso mesmo, estamos a viver um tempo difícil. Talvez eu possa explicar recorrendo a uma das últimas palavras do Papa, quando recentemente agradeceu o trabalho dos jornalistas, e disse que a comunicação social é fundamental numa sociedade livre e que nós precisamos de profissionais de comunicação que saibam pôr o dedo nas feridas da sociedade atual – e até acrescentou, inclusive das feridas eclesiais -, porque sem esse trabalho a sociedade não é verdadeiramente livre, nem é uma sociedade de comunhão, a que todos aspiramos, todos temos essa inquietação interior da comunhão. Depois, o Papa também acrescentou: 'isto é tudo verdade, mas nós ao mesmo tempo precisamos de gente que seja completamente humilde no seu trabalho, e gente que seja completamente dedicada à verdade'. Com isto digo: eu vejo a dificuldade do que se está a passar em termos empresariais, mas é bom que toda a sociedade tenha consciência que precisa da comunicação social. Não é um assunto que se possa pensar que se pode tornar menor, ou dizer que lhe vamos dar menos meios, menos importância, porque há imensas notícias horríveis que correm, há imensas mentiras, há imensa coisa mal feita. Não é isso. E a presença da Igreja nos média faz todo o sentido, cada vez mais sentido? Claro que faz. Acreditamos que sim, ou não estávamos aqui. Um dos aspetos, que também creio ser muito relevante, e que depende do Secretariado das Comunicações Sociais, é a presença no serviço público de rádio e televisão, num espaço interreligioso. Que contributo vês nesse programa em concreto, para a informação na sociedade portuguesa sobre a dimensão religiosa, e para a convivência e diálogo interreligioso? A pergunta permite-me dizer uma coisa que eu queria dizer - que já disse, mas quero repetir - que é o orgulho que tenho no trabalho feito pela Ecclesia. O orgulho que eu tenho, e que todos temos. Ainda hoje me falavam de que no Brasil consultam a Ecclesia diariamente, têm o ecrã aberto com a Ecclesia e as notícias do Vaticano. Vamos tendo esse feedback também, sim. E eu achei muito simpático, e claro que não tinham necessidade de dizer, portanto, se o disseram é porque é a pura das verdades. E este programa no serviço público de rádio e televisão acaba por ser mais abrangente e inter-religioso. Há uma mais valia nessa marca? Eu penso que sim, mas a experiência da Ecclesia é a prova evidente disto. E sim, nós temos de caminhar para isso, caminhamos exatamente para isso. E eu acho que Portugal, aí também, dá muitas cartas, porque a nossa capacidade de estarmos ao lado das outras confissões religiosas, e de fazermos um caminho, é algo que tem muitos anos. Eu volto atrás, à história da minha pequena paróquia, onde eu cresci como adolescente, e há muitos, muitos anos já havia uma Missa que era celebrada em inglês, e já tínhamos momentos de oração com outras comunidades religiosas.

"As 'fake news' vão continuar sempre. Sempre existiram e agira ganharam este impacto fora do habitual, porque se espalham com uma velocidade enorme e são incontroláveis"