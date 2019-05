Benfica arranca pré-época a 1 de julho

O Benfica divulgou, esta quinta-feira, o calendário da pré-temporada de 2019/20, que arrancará a 1 de julho.

Além da participação na International Champions Cup, os campeões nacionais realizarão dois jogos particulares em Portugal, o primeiro a 11 de julho, no Estádio da Luz, com adversário a definir. Dois dias depois, a 13 de julho, o Benfica visita a Académica, em Coimbra.

A equipa encarnada parte a 15 de julho para San Francisco, nos Estados Unidos, onde vai disputar a International Champions Cup. A 20 de julho, o Benfica joga com os mexicanos do Chivas, em Santa Clara, na Califórnia. No dia 24, defronta a AS Roma, em Nova Jérsia. Por fim, no dia 28, o Benfica mede forças com o AC Milan, em Foxborough, em Massachusetts, antes de viajar de volta para Portugal.

A época oficial do Benfica arrancará com a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realizará a 2, 3 ou 4 de agosto, dependendo da data de entrada do FC Porto nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.