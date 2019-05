Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos nas meias-finais da Taça do Mundo de canoagem

Os canoístas Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos apuraram-se, esta quinta-feira, para as meias-finais das provas de K1 de 1.000 e 200 metros, respetivamente, na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia.

Na distância favorita, Pimenta venceu a sua eliminatória de forma confortável, em 3.33,121 minutos, batendo o norueguês Lars Magne Ullvang por 756 milésimos e o polaco Rafal Rosolski por 1,236 segundos.

O canoísta português disputará o acesso à final na sexta-feira.

Joana Vasconcelos foi terceira na sua eliminatória de K1 200 e qualificou-se para as meias-finais, a realizar no sábado, tendo cumprido o percurso em 43,222 segundos, numa prova vencida pela ucraniana Mariia Skoryk, enquanto a bielorrussa Marharyta Makhneva foi segunda.

Na sexta-feira, disputam-se as eliminatórias dos 500 metros, com Portugal a competir com seis tripulações, incluindo Fernando Pimenta, João Ribeiro e Teresa Portela, em K1.

Em K2, Emanuel Silva fará equipa com Messias Baptista, dupla à qual se juntam João Ribeiro e David Varela em K4, tripulação que, no setor feminino, será composta por Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho.

A seleção de canoagem tem como pontos altos esta época os Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia, de 21 a 30 de junho, bem como o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto.