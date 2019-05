Morreu Joaquim Torres, antigo guarda-redes campeão pelo FC Porto

O antigo guarda-redes Joaquim Torres, que foi campeão pelo FC Porto na época 1978/79, morreu esta quinta-feira, no Hospital do Barreiro, aos 74 anos, vítima de pneumonia. A notícia foi dada pelo ex-colega de equipa no Vitória de Setúbal Fernando Tomé.

Natural da Fuzeta, no Algarve, Joaquim Torres defendeu as redes do Vitória de Setúbal, entre 1963 e 1976, período em que foi orientado por Fernando Vaz e José Maria Pedroto. Em 1971/72, ajudou os sadinos a alcançarem a melhor classificação da sua história, o segundo lugar. Os bons desempenhos valeram-lhe uma transferência para o FC Porto.

Joaquim Torres representou os azuis e brancos entre 1976 e 1980. Na época anterior à sua saída, sagrou-se campeão nacional. Até ao final da carreira, o antigo guardião passou pelo Amora e pelo Nacional.

Após terminar a carreira de futebol, Joaquim Torres dedicou-se à fotografia, uma das suas paixões. Desempenhou funções de fotógrafo em vários órgãos de comunicação social na região de Setúbal.

Em comunicado no site oficial, o Vitória de Setúbal lamentou "profundamente" a morte de Joaquim Torres, "figura grata do desporto nacional", e apresentou "as mais sentidas condolências" à família.