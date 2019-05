Bilhetes para o Portugal-Suíça a metade do preço

A UEFA lançou uma campanha promocional para o Portugal-Suíça, jogo de abertura da "final four" da Liga das Nações, a 5 de junho, no Dragão, e com bilhetes a metade do preço. Deste modo, há bilhetes entre 15 e 60 euros.

Em comunicado enviado às redações, a UEFA justifica a medida como forma de agradecimento pela hospitalidade por parte dos adeptos do futebol na receção da primeira edição da Liga das Nações.

O Portugal-Suíça é na quarta-feira, 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45. Jogo relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.