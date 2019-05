Keizer confirma Wendel na final da Taça, mas jogador não escapa a castigo

Marcel Keizer revelou que Wendel vai estar na final da Taça de Portugal, apesar de ter sido apanhado a conduzir sem carta de condução.

Em entrevista à RTP, o treinador do Sporting também confirmou que o médio brasileiro foi castigado. Afinal, há espaço para "ambas as coisas".

"Ele está disponível para jogar e será castigado. O Wendel tem de saber que é um exemplo como jogador do Sporting. Ele já foi castigado, por isso não há problema", explicou o técnico holandês.

A seguir ao jogo com o FC Porto, para a última jornada do campeonato, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, pediu que, para a final da Taça de Portugal, fosse selecionado um "árbitro com coragem".

Marcel Keizer esclareceu as palavras do presidente: "Acho que todos os árbitros precisam de coragem, porque é um trabalho difícil, especialmente numa final. Há duas boas equipas na final e queremos um excelente árbitro. Penso que a Federação irá tratar disso."

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.