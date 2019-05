Real Madrid pede 35 milhões por alvo do Benfica

O treinador do Rayo Vallecano quase caiu para o lado quando o informaram sobre o valor que o Real Madrid pede por Raúl de Tomás, ponta-de-lança que está a ser associado ao Benfica, pela imprensa desportiva portuguesa.

Paco Jémez gostaria de continuar a contar com o jogador, por empréstimo do Real, na segunda liga espanhola, mas admite que é uma possibilidade muito remota, tendo em conta o interesse que há no avançado e o montante exigido pelos "merengues".

O Real, de acordo com o que apurou o jornal "Marca", pede 35 milhões de euros por Raúl de Tomás. Perante isto, Jémez rende-se: "Gostaria de vos dizer que há possibilidade de continuarmos com ele, mas não me parece que haja. Vamos pedir o empréstimo, mas isto não é uma questão de ser otimista, ou pessimista. Falava com o diretor desportivo de um clube espanhol, há alguns dias, e ele disse-me que tinha mostrado interesse no Raul de Tomás e perguntou-me se eu adivinhava quanto é o que Real tinha pedido. Quando ele me disse quase caía para o lado".

O treinador não revelou o valor que lhe foi transmitido, mas o jornal "Marca" apurou, após a entrevista a Jémez, que o Real pede 35 milhões de euros.

Raúl de Tomás, de 24 anos, foi contratado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, em 2017, e de novo cedido ao clube de Vallecas, na temporada que agora termina. Marcou 14 golos, depois da na segunda liga ter feito 24.