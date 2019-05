Ministério Público pede suspensão do processo crime a Wendel

O Ministério Público (MP) pede a suspensão do processo crime a Wendel, jogador do Sporting apanhado a conduzir sem carta. O facto de Wendel não ter antecendentes criminais pesou na decisão do MP de solicitar medidas de injunção, que podem passar por uma coima.

O brasileiro esteve, esta tarde, no Tribunal do Montijo, para um diligência com um funcionário judicial. Um juiz do Tribunal do Barreiro irá pronuciar-se sobre o caso, dentro de oito a dez dias.

Wendel foi detido, na quarta-feira, pela GNR, por conduzir sem carta de condução. O jogador foi parado numa fiscalização de rotina da polícia, quando viajava acompanhado pela família, a poucos metros da sua residência, em Alcochete.

Depois de prestar declarações no posto da GNR, acompanhado por um advogado e pelo agente, o médio leonino regressou a casa.