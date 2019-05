876 ou 840, afinal que idade tem Portugal?

Afinal de contas quantos anos tem Portugal? A resposta depende da perspetiva.

No dia 5 de outubro de 1143 o Rei Afonso VII de Leão e Castela reconheceu oficialmente a independência do reino forjado à sua custa por D. Afonso Henriques. Desta data nasceu o ditado, que durante anos os alunos eram obrigados a memorizar: “1143, quem não conhece esta data não é bom português”.

Segundo esta contagem, Portugal está neste momento a caminho dos 876 anos.

A verdade, porém, é que aos olhos do mundo de então o mero acordo entre dois reis não tinha valor enquanto não fosse selado com reconhecimento papal. Depois de 1143 a emergente diplomacia portuguesa pôs-se no terreno para obter essa bênção, com D. Afonso Henriques a declarar-se vassalo do sucessor de Pedro. Entretanto, na faixa Atlântica da Península Ibérica procedia-se à reconquista, expulsando os mouros, sabendo que quanto mais esse projeto avançasse, maior o reino, menor a ameaça futura e mais provável seria o Papa ver o novo país como consolidado.

Foi no dia 23 de maio de 1179, há precisamente 840 anos, que chegou a tão aguardada bula papal, conhecida pelo nome “Manifestis Probatum” em que o Papa Alexandre III, eleito 20 anos antes, deu finalmente o seu assento ao Reino de Portugal.

O direito ao trono é dado a D. Afonso Henriques e aos seus sucessores, para a perpetuidade, e abrange não só o território já conquistado aos mouros, mas aquele que ainda o venha a ser.

A existência da bula sempre foi conhecida, mas com a tecnologia moderna ela pode ser agora observada, a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet, nos arquivos digitalizados da Torre do Tombo.