Sérgio Conceição garante que fica no FC Porto na próxima época

Sérgio Conceição garante que ficará no comando técnico do FC Porto na próxima temporada, independentemente do desfecho da final da Taça de Portugal, contra o Sporting.

"Não define [o futuro no FC Porto]. Aliás, até define, porque vou ter três semanas de férias. Vou ficar a trabalhar mais uma semana depois da final, porque tenho alguns documentos para entregar à direção. Depois dessas três semanas, começo aqui no Olival a trabalhar a época 2019/20", começou por dizer, à RTP.

Num breve excerto da entrevista, a ser publicada na íntegra ainda esta quinta-feira, Sérgio diz que o clube ambiciona conquistar a Taça de Portugal, e faz um balanço dos seus dois anos à frente do clube.

"Ganhámos o campeonato no ano passado. Fizemos um boa campanha na Liga dos Campeões, mas acho que isso por si só não basta, porque há também a Taça da Liga, Taça de Portugal para se ganhar. Este ano, temos muita vontade de ganhar o segundo título. Ganhámos a Supertaça no início do ano, perdemos o campeonato, queremos agora muito ganahr a Taça de Portugal", rematou.

FC Porto e Sporting medem forças no sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor