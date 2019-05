Gil Vicente anuncia segundo reforço para a I Liga

O Gil Vicente anunciou a contratação de WIlliam Soares, médio defensivo, proveniente do Arouca.

Soares chegou ao futebol português com o FC Porto, em 2010, embora nunca tenha feito qualquer jogo com a camisola portista. Passou pelo Portimonense, Recreativo e Arouca, por empréstimo.

Assinou pelo Rio Ave, em 2012/13, e voltou a ser emprestado por duas temporadas ao Arouca. Passou pelo União da Madeira e Cova da Piedade até regressar ao Arouca, esta época, onde fez 23 jogos.

O médio de 30 anos destacou a liderança de Vìtor Oliveira na decisão: "Conheço a grandeza do Gil Vicente, e o facto de voltar a ter a oportunidade de trabalhar com o Mister Vitor Oliveira fez com que dissesse imediatamente sim ao convite".

William Soares está fora da I Liga desde 2015/16, quando representou o União da Madeira, e não esconde o desafio de voltar ao primeiro escalão: "Voltar à I Liga é um desafio mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade para a minha carreira".

Este é o terceiro reforço do Gil Vicente para a nova temporada, depois de Rúben Fernandes e Fábio Abreu.