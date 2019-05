Bruno Lage elogia liderança de Herrera no FC Porto

Bruno Lage não teve problemas em destacar Hector Herrera, capitão do FC Porto, como o jogador que mais o impressionou fora do seu plantel. Em conversa com os jornalistas, o treinador do Benfica destacou a liderança do mexicano e a preocupação que teve com o seu posicionamento, quando jogou contra a equipa portista.

"Eu não o conheço, mas parece-me grande líder. Dentro do campo, dá uma enorme dimensão ao jogo do FC Porto. Quando jogámos os defrontámos, no Dragão, eu disse que a minha preocupação foi essa: onde ia jogar o Herrera? E penso que uma das vantagens que tivemos nessa partida foi conseguir tirá-lo do jogo", começou por dizer.

O treinador do Benfica não tem problema em elogiar as capacidades dos rivais, e a polivalência de funções de Herrera é motivo de elogio para Lage.

"Eu gosto muito de médios. E tenho de falar do Herrera. Ele faz tudo: constrói, defende, cria, faz golos. Foi o jogador que mais me impressionou. Dá uma dimensão ao FC Porto muito interessante", adicionou.

Herrera está em final de contrato com o FC Porto e pode rumar ao Atlético de Madrid, a custo-zero, depois de seis épocas no clube portista.