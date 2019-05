Fernando Santos sem grandes surpresas para a Liga das Nações

Fernandos Santos anunciou, esta quarta-feira, os 23 jogadores convocados para a fase final da Liga das Nações, uma lista sem grandes surpresas.

O selecionador nacional mantém os mesmos jogadores que chamou para os últimos compromissos, contra a Ucrânia e Sérvia, de qualificação para o Europeu 2020, com a exceção de André Silva e João Mário. Na altura, Fernando Santos chamou 25 jogadores.

Fernando Santos esclareceu que André Silva fica de fora da convocatória por lesão. O ponta-de-lança fez apenas oito minutos pelo Sevilha desde a última convocatória para a seleção, em março. João Mário também não teve grande utilização no Inter de Milão na fase final da temproada, e fez apenas três jogos no Inter de Milão, nenhum como titular.

O guarda-redes Anthony Lopes continua ausente das escolhas, por opção. Bruno Alves, Ricardo Pereira, Manuel Fernandes, Adrien Silva, Gelson Martins e Ricardo Quaresma marcaram presena no Mundial 2018, na Rússia, e também ficaram de fora da lista para a "final-four" da Liga das Nações.

Dyego Sousa, que se estreou pela seleção portuguesa recentemente, volta a figurar nas opções do selecionador. João Félix, jovem estrela do Benfica, e Diogo Jota, do Wolverhampton, terão a oportunidade de fazer a sua primeira internacionalização, depois de terem sido convocados para os compromissos contra a Ucrânia e Sérvia, mas não terem somado qualquer minuto.

Portugal estreia-se na fase final da prova contra a Suíça, no dia 5 de junho, no Estádio do Dragão. Inglaterra e Holanda disputam, em Guimarães, a outra vaga na final.

Os 23 escolhidos:

Guarda-redes: Rui Patrício, Beto, José Sá



Defesas: Raphael Guerreiro, Mário Rui, Rúben Dias, José Fonte, Pepe, Nélson Semedo e João Cancelo;

Médios: Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Pizzi e João Moutinho;

Avançados: Rafa Silva, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Dyego Sousa.