Lesados do Banif têm mais 15 dias para reclamar

Os lesados do Banif têm mais 15 dias para reclamarem a recuperação do investimento.

À semelhança do que aconteceu com o BES, também os clientes não qualificados do Banif vão ter mais 15 dias para entregarem a reclamação à Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados, ou seja, até 7 de junho.

Segundo a ALBOA, uma das Associações que defende os lesados do Banif, só 717 apresentaram reclamações dentro dos 30 dias dados pela comissão, num universo de três mil lesados. Por isso as associações decidiram pedir a prorrogação do prazo, “para que mais clientes do Banif possam apresentar as respetivas reclamações”.

Em causa estão cerca de 200 a 250 milhões de euros, em títulos de dívida no Banif. O objetivo é constituir um fundo de recuperação de créditos, para indemnizar os lesados elegíveis pela comissão de peritos.

Na sua maioria estes lesados são investidores não qualificados, particulares e pequenas empresas, que investiram em títulos de dívida do Banif e da “holding” Rentipar (que detinha parte do Banif).

Pelo BES estão identificados cerca de 500 clientes não qualificados, que terão investido cerca de 150 milhões em títulos de dívida do grupo BES, através das sucursais exteriores (sobretudo emigrantes da Venezuela e África do Sul) e através do Banque Privée, que era detida pelo BES.