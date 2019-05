Lage recebeu primeiro convite para subir à equipa principal em dezembro

Bruno Lage revela que recebeu um primeiro convite para ser treinador principal do Benfica, em dezembro, um mês antes de ter assumido o cargo, após a derrota do Benfica em Portimão, no dia 2 de janeiro.

"Houve uma primeira abordagem antes, em dezembro, e depois, em janeiro. Cheguei a casa por volta das 20h30 para voltar ao Seixal depois de ter estado a trabalhar o dia inteiro, após preparar o jogo com o FC Porto B. Regressei à base para falar com o presidente. A ideia foi mostrar trabalho. Uma forma de tirar a pressão foi transmitir-lhes que têm uma oportunidade de fazer algo. Queria enquanto cá estivesse mostrar o homem e o treinador que sou", começou por dizer, numa conversa com os jornalistas, no Seixal.

Rui Vitória apenas deixou o cargo após a derrota em Portimão, no dia 2 de janeiro. Antes, o atual treinador do Al-Nassr chegou a ter o lugar em risco, após a pesada derrota por 5-1 em Munique, no final de novembro. Vieira, em conferência de imprensa, reiterou confiança no treinador, que acabou por sair um mês depois.

Lage diz que a primeira ideia para a constituição do seu primeiro onze inicial, contra o Rio Ave, foi colocar João Félix a titular, para continuar o projeto de aposta na formação.

"Pensei logo no onze com o Rio Ave. Disse logo que ia meter o miúdo a jogar. Se quero deixar uma marca tenho de dar continuidade ao que foi feito, depois de já Rui Vitoria ter lançado uma aposta na formação", disse.

Legado para a família

O treinador do Benfica, que se sagrou campeão nacional no último sábado, diz estar feliz por ter deixado uma marca para os seus netos. "Fui pai com uma idade mais avançada nem me lembrei que um dia posso vir a ter um neto. O mais importante é deixar a marca. Quem se dedica tanto e deixa uma marca, ao ser campeão nacional, é um sinal de muita gratidão. Compensou por aquilo que abdicámos. Tem de ser esse o significado de uma vida".

Bruno Lage voltou a revelar a primeira conversa que teve com o plantel, quando assumiu o cargo, numa primeira instância ainda como interino.

"Senti isso que ia ser líder deles. Estamos no balneário a falar e há um momento em que me sento com eles e peço para olharem uns para os outros, a partir de agora iam ter de jogar em função uns dos outros, que um teria de correr pelo outro. Comecei a sentir que eles estavam a ouvir-me e não há hipótese. Eles dão ainda mais se sentirem que podem jogar como equipa", terminou.