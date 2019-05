Antigo central do Sporting a caminho da Juventus

Merih Demiral, antigo defesa-central do Sporting, deverá estar a caminho da Juventus, segundo garante o jornalista italiano "Gianluca DiMarzio".

O defesa turco tem impressionado na segunda metade da temporada no Sassuolo, com dois golos apontados em 13 jogos disputados. A Juventus reservou um direito de preferência pelo internacional turco, aquando da sua chegada à Serie A, e deverá mesmo acioná-la já este verão.

Demiral está, por agora, emprestado ao Sassuolo pelo Alanyaspor. O Sassuolo deverá acionar a cláusula de sete milhões de euros, com a Juventus a pagar um valor a rondar os 15 milhões.

A "Vecchia Signora" está no mercado à procura de um defesa-central, após a saída confirmada de Andrea Barzagli, e a provável saída de Martin Cáceres, em final de contrato. Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani são as três opções para a posição.

Demiral chegou a Portugal pela porta do Alcanense, em 2016, proveniente da formação do Fenerbahce. Depois de meia época de sucesso no clube do Campeonato de Portugal, rumou ao Sporting. Fez apenas um jogo pela equipa principal, em 2017/18, num jogo contra o ARC Oleiros, na Taça de Portugal, no qual entrou aos 89 minutos de jogo.

No início desta temporada, novamente sem oportunidade na equipa principal, foi cedido ao Alanyaspor da Turquia, com uma cláusula de compra avaliada nos 3,5 milhões de euros, acionada em janeiro, antes de rumar à Serie A.