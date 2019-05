Agência italiana anuncia acordo de Guardiola com a Juventus

Pep Guardiola terá chegado a acordo para assinar contrato de quatro temporadas com a Juventus, segundo avança a agência de notícias italiana, "AGI".

De acordo com a publicação, o treinador catalão desloca-se até Turim no dia 4 de junho para assinar contrato, e vai auferir cerca de 24 milhões por temporada. A apresentação de Guardiola na "Vecchia Signora" poderá estar marcada para 14 de junho, uma sexta-feira, dia em que todos as visitas ao estádio da Juventus foram suspensas, sem motivo aparente

Guardiola poderá ser o substituto de Massimilliano Allegri, que deixará o comando técnico da equipa, depois de cinco anos no cargo. O treinador catalão demonstrou vontade de continuar no Manchester City, onde treinou nas últimas três temporadas, mas poderá mesmo rumar à Juventus, que tem o objetivo declarado de vencer a Liga dos Campeões.

Nos "citizens", Pep Guardiola fez história esta temporada, com um inédito triplete no futebol inglês, com a conquista da Premier League, FA Cup e Taça da Liga. Na Liga dos Campeões, caiu nos quartos de final, para o Tottenham.

Em dez temporadas como treinador, Guardiola já venceu um total de 28 títulos, tornando-o num dos treinadores mais galardoados de sempre: seis troféus em Inglaterra, nove em Espanha, com o Barcelona, e cinco na Alemanha, com o Bayern de Munique. A nível internacional, Guardiola já venceu duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos do Mundo de Clubes, e três Supertaças Europeias,