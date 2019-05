Bruno Fernandes quer "conquistar o troféu que escapou no ano passado"

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, quer vencer a Taça de Portugal para compensar a final perdida da última temporada, contra o Desportivo das Aves. Em entrevista à Federação Portuguesa de Futebol, o médio mais goleador do futebol europeu quer acabar a temporada com chave de ouro.

"No ano passado queríamos ter ganho a Taça de Portugal e não conseguimos. Este ano estamos presentes novamente, para poder conquistar o que no ano passado escapou aos que já estavam cá, ou dar essa conquista aos que vieram este ano. Todo o grupo sabe a relevância da Taça de Portugal, o prestígio que tem, e claro que poder acabar o ciclo de um ano com a conquista de mais uma taça é sempre importante", começou por dizer.

Sporting e FC Porto já se encontraram três vezes esta temporada. Na última jornada do campeonato, o FC Porto venceu, em casa, por 2-1. No entanto, o Sporting já bateu a equipa portista numa final, em janeiro, na Taça da Liga. Bruno Fernandes diz que a final ser contra um rival direto não muda nada no significado e preparação do jogo.

"A preparação tem de ser feita igualmente para qualquer tipo de adversário. Vamos abordar este jogo como temos vindo a preparar todos os outros até agora, obviamente tendo em atenção que temos pela frente uma das equipas mais fortes que poderíamos apanhar. Cabe-nos dar o nosso melhor para podermos sair vencedores", explica.

Bruno Fernandes, que já se estreou em partidas no Jamor, no ano passado, reitera a importância da tradição da "festa" da Taça de Portugal no Estádio Nacional.

"Todos têm a noção do prestígio que é poder jogar a final no Jamor, da festa que é a Taça no Jamor. Cabe-nos a nós, também, passar essa mensagem aos que chegaram há menos tempo e ainda não se aperceberam da dimensão de festa que é, para os jogadores, mas principalmente para os adeptos. Sabemos da importância que os adeptos dão a este dia, daquilo que as pessoas sentem na decisão e da tradição deste palco com 75 anos. O estádio é prestigioso e podermos estar numa final, mais uma vez, e discutir o troféu tem de ser um fator de ambição maior", rematou.

A final entre FC Porto e Sporting está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.