Herrera não vê o Jamor como uma oportunidade de desforra da Taça da Liga

Hector Herrera, capitão do FC Porto, não vê a final da Taça de Portugal, contra o Sporting, como uma oportunidade de vingar a final perdida em janeiro, da Taça da Liga.

"Sabemos da importância que tem uma final, para mais diante de um rival. O facto de termos perdido a última decisão com eles não muda nada. Não vemos este jogo como uma desforra, nem como a possibilidade de tirar uma espinha atravessada. No futebol há segundas oportunidades, e esta é uma nova hipótese de ganhar um título, seja qual for o rival. Neste caso é o Sporting, e vamos tentar ganhar-lhes, só isso", disse, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

Sábado não será a primeira vez de Herrera no Estádio Nacional do Jamor. Herrera esteve presente na final de 2016, também uma memória amarga para o FC Porto, que perdeu o troféu para o Sporting de Braga, nas grandes penalidades.

"Já passei pela experiência de uma final no Jamor, com todo o ambiente que se vive e com um desfecho mau, aquele que nenhum jogador quer experimentar. Para esta final não imagino outra coisa que não seja ganhá-la e subir as escadas para erguer a taça de campeão", adicionou.

Depois de perder o título de campeão nacional, Herrera quer conquistar o troféu para coroar uma "grande campanha" na Taça: "Para nós é uma final muito importante, o último jogo da época e queremos ir descansar felizes, com mais um título para o clube e para as nossas carreiras. Vamos abordá-la com a maior seriedade, que é como se deve enfrentar uma final: preparados para competir ao máximo e para ganhar".

A final entre FC Porto e Sporting está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.