Hoje há convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações

Fernando Santos anuncia hoje, às 12h30, os 23 convocados para a "final four" da Liga das Nações. A convocatória do selecionador será comunicada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cristiano Ronaldo é o único com lugar garantido, já disse e repetiu Fernando Santos, mas na cabeça do selecionador nacional está seguramente a chamada de João Félix, a grande revelação do campeonato, que pode condicionar André Silva, ausente dos relvados há mais de dois meses. Rafa tem espaço na convocatória. Dyego Sousa, do Braga, é provável que sim.

À escuta do anúncio dos convocados estarão Ferro, outra boa revelação no regresso do Benfica aos títulos e André Almeida, que não é chamado desde 2015 e tem a concorrência de Ricardo Pereira, Nelson Semedo, Cédric Soares e João Cancelo, a recuperar de cirurgia ao nariz.

Bruno Fernandes, médio do Sporting e melhor jogador da liga portuguesa, tem lugar certo na lista, em que são inquestionáveis os nomes de Rui Patrício, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, William, Danilo, João Moutinho e Bernardo Silva.

A fase final da Liga das Nações, vai ter lugar no Porto e em Guimarães. Portugal disputa a meia-final com a Suíça, dia 5 de junho, no Estádio do Dragão. Dia 6, jogam, no Estádio D. Afonso Henriques, Holanda e Inglaterra.

A final, na cidade do Porto, está marcada para domingo, 9 de junho.