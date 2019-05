Cocaína e ecstasy entre as drogas mais apreendidas em 2018

A cocaína foi a droga mais apreendida em Portugal no ano passado, ao contrário do que tinha acontecido nos dois anos anteriores, com a canábis no topo das apreensões.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal “Público”, que cita o relatório anual de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal, da autoria da Secção Central de Informação Criminal da Polícia Judiciária.

Segundo o documento – “de natureza meramente quantitativa” – cocaína, canábis, heroína e ecstasy foram as drogas mais apreendidas em 2018, no total de 3.343 apreensões de estupefacientes.

Durante todo o ano, foram apreendidas 5,53 toneladas de cocaína e 4,11 de canábis. Em terceiro lugar bem mais distante aparece a heroína, com 27 quilos apreendidos, e depois o ecstasy: quase 197 mil comprimidos.

Apesar de aparecer em quarto lugar do top das drogas apreendidas, o ecstasy destaca-se neste ranking pelo facto de registar um grande salto: em 2017, foram apreendidos “apenas” 11.180 comprimidos – menos cerca de 185 mil do que este ano.

Quanto à cocaína, segundo a notícia do “Público”, não liderava a tabela desde 2015.

Só em Lisboa, foram apreendidas mais de 2,4 toneladas desta droga e 179.786 comprimidos de ecstasy, além de 110 quilos de canábis e pouco mais de 21 kg de heroína.

De acordo com o relatório citado pelo jornal, o número de detidos também subiu em 2018, ainda que ligeiramente: mais 2,1% do que no ano anterior.

O relatório anual da Polícia Judiciária reúne dados dos serviços aduaneiros e de segurança, bem como quase todos os órgãos da polícia criminal, menos a PSP – o que leva a PJ a considerar o documento “necessariamente incompleto”.