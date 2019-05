Luiz Phellype já se imaginou a decidir a final da Taça

Luiz Phellype admite, em entrevista ao jornal "O Jogo", que sonha decidir a final da Taça de Portugal, no sábado, no Jamor. O ponta-de-lança, de 25 anos, tem feito muitos golos nos últimos jogos e admite que "marcar na final da Taça seria especial". "Já imaginei vários vezes decidir a final da Taça. Seria um sonho decidir a final da Taça de Portugal", reconhece.

O brasileiro considera que o clássico do campeonato não influenciar o ambiente no Jamor, até porque, sublinha, não viu nada de especial no clássico.

Sem meta definida para a próxima época

A realizar a melhor época de sempre, com 17 golos, Luiz Phellype informa que não tem uma meta definida para a próxima época. "Um avançado vive de golos, mas não vou avançar com números", escusa-se o jogador contratado pelo Sporitng ao Paços de Ferreira, em janeiro.

Luiz Phellype aproveitou a indisponibilidade de Bas Dost para assegurar um lugar como titular e, nesta entrevista ao jornal "O Jogo", o avançado revela que o holandês lhe dá muito apoio: "Bas Dost conversa muito comigo, tenta tranquilizar-me quando estou em campo".

Na final da Taça de Portugal é previsível que Marcel Keizer volte a apostar em Luiz Phellype no centro do ataque. O jogo com o FC Porto está marcado para sábado, às 17h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.