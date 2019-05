"From the Inside Outside". O concerto do “Gen Verde” chega a Évora

Depois de Braga, Santa Maria da Feira, Fátima e Cascais, o grupo internacional feminino "Gen Verde" apresenta-se na Arena d'Évora, no próximo dia 25 de maio, para o penúltimo espetáculo de uma digressão que está a efetuar em Portugal.

Duas dezenas de artistas provenientes de 15 países, de quatro continentes, compõem o «Gen Verde International Perfoming Arts Group”, nascido em Loppiano (Florença-Itália), em 1966, no centro internacional do Movimento dos Focolares, tendo realizado, desde então, mais de 1.500 espetáculos.

Com 69 discos editados, em nove línguas, o grupo artístico feminino de inspiração cristã, traz a Évora o concerto "From the Inside Outside". Oportunidade aproveitada pelo Agrupamento de Escolas André de Gouveia para proporcionar aos jovens um conjunto de atividades que vai desenrolar-se entre 22 e 26 de maio.

“Espero que a iniciativa marque a vida dos que vão participar e já são muitos os inscritos de várias escolas de Évora e até de fora”, refere João Carapito, organizador e professor de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) na Escola André de Gouveia.

A jornada integra workshops de canto, dança, teatro e percussão, numa experiência juvenil que vai culminar no espetáculo do dia 25, na Arena d’Évora.

“Espero que seja possível chegar ao coração dos jovens e à sua vida, desafiando-os à participação e a ser parte integrante do projeto”, sublinha o cónego Manuel Ferreira, que em nome do Seminário Maior de Évora participa na organização.

Na apresentação, o sacerdote aludiu “à riqueza da diversidade cultural” e acentuou a importância da “educação para a cidadania, da fraternidade e do diálogo”, presentes no evento internacional.

Sobre o espetáculo, a organização chama a atenção para a mensagem que quer passar: “O mundo necessita de fraternidade, comecemos por nós”, salienta. “É a cultura da paz, do diálogo e da aceitação do outro, que o Gen Verde leva ao palco”.

Além do Agrupamento de Escolas André de Gouveia, na organização participam o Movimento dos Focolares, Seminário Maior, Casais de Santa Maria, Equipas de Nossa Senhora, Equipas de Jovens de Nossa Senhora, Corpo Nacional de Escutas, Pastoral Universitária e Juvenil de Évora, Comunidade de Vida Cristã (CVX), Rotary Clube de Évora e a Escola Secundária Gabriel Pereira.