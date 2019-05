A final da Taça de Portugal está em destaque nas manchetes dos jornais desportivos. Wendel vai à festa que Danilo quer celebrar.

"Wendel sem castigo", titula "A Bola". Médio envolvido em polémica, mas presença no Jamor não está em causa."O Jogo" faz manchete com uma entrevista de Danilo Pereira à revista Dragões: "A festa será azul e branca". O médio está confiante para a final da Taça. Luiz Phellype, em entrevista ao diário da Global Media, diz que já se imaginou a decidir a final da Taça.

Malinovskyi é tema nos dois desportivos. O médio do Genk é apontado como substituto de Bruno Fernandes.

"Benfica quer muito mais" é a manchete do "Record". Vieira traça objetivo claro: rivalizar com as principais equipas europeias. Estratégia ambiciosa assenta na permanência dos craques. O "Record" informa, anda, que o Olympiacos tenta desviar Eduardo do Sporting e que o Fenerbahçe está interessado em Fejsa.

"A Bola" anuncia a despedida de Fabiano do FC Porto, após a final da Taça, e os três desportivos dão espaço na primeira página para o título do FC Porto no hóquei em patins.