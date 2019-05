Greve na Soflusa. Câmara do Barreiro reforça ligações rodoviárias à estação de comboios

A paralisação parcial (três horas por turno) afeta as primeiras horas da manhã e as últimas da tarde, condicionando as chamadas horas de ponta.

Para além desta greve, a Soflusa avisa ainda para a supressão de seis ligações fluviais durante a tarde.

Na sua página na internet, a Soflusa informou que, nestes dois dias, o transporte a partir do Barreiro, no distrito de Setúbal, apenas será assegurado entre as 00h05 e a 1h30, às 5h05, entre as 9h30 e as 17h45 e das 22h00 às 23h30.

Hoje também entra em vigor o pré-aviso de greve dos mestres às horas extraordinárias, que pode prolongar-se até ao fim do ano.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) anunciou que vão ser reabertas negociações na empresa Soflusa, responsável pelas ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa.