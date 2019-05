Há música numa abóbora. Orquestra Vegetal de Viena vai atuar em Viseu

A Orquestra Vegetal de Viena vai dar um concerto em Viseu, este sábado, com a música a nascer não de violinos ou violoncelos, mas de cenouras, nabos ou abóboras. A iniciativa está inserida no Viseu Sabe Bem, que surge no programa Viseu 2019 – Destino de Gastronomia.



Fundada em 1998, a original orquestra atua pela primeira vez em Viseu e vai recorrer aos legumes do mercado local para dar música.

Jorge Sobrado, vereador da cultura, antevê um espetáculo único, no qual se fundem vários estilos musicais, da música contemporânea ao jazz.

“Esta orquestra nunca passou pela região Viseu, a ‘Vegetable Orchestra de Vienna’ é um coletivo de artistas de Viena que passarão por Viseu numa residência de três dias, além do espetáculo no sábado”, revela.