Alargamento chumbado. Próximo Mundial de Futebol mantém 32 seleções

O Mundial de Futebol de 2022, no Qatar, vai contar com 32 seleções e não vai ser alargado para 48 equipas como chegou a estar em cima da mesa, anunciou esta quarta-feira a FIFA.



O alargamento tinha sido proposto por Gianni Infantino, o presidente da organização responsável pelo futebol a nível planetário.

Mas a FIFA esclarece, agora, que o aumento do número de seleções no próximo Mundial do Qatar não vai acontecer.

“Depois de um processo de consultas minucioso e abrangente, com o envolvimento de todos os atores relevantes, concluímos que nas atuais circunstâncias tal proposta não poderia ser feita agora”, refere a organização.

O alargamento do número de seleções de 32 para 48 teria várias implicações logísticas, nomeadamente ao nível dos estádios, centros de estágio ou hotéis.