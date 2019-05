Danilo quer desempatar o clássico da Taça a favor do Porto

Danilo Pereira espera que, no sábado, o FC Porto passe para a frente do Sporting no número de Taças de Portugal conquistadas e de finais ganhas no Jamor. De momento, os dois clubes têm 16 Taças no palmarés e quatro finais disputadas entre si, com duas vitórias para cada lado.

"Vamos dar o máximo para poder desempatar para o nosso lado este clássico de finais da Taça. O adversário é muito competente, mas vamos tentar fazer o nosso jogo e levar o sporting de vencida", afiançou o médio internacional português, em entrevista ao Porto Canal.

Esta final da Taça tem um "significado muito importante" porque pode resultar no terceiro título da era Sérgio Conceição e porque "é uma taça que todos os clubes querem ganhar, pelo histórica que é".

Um "mano a mano" no miolo

Um dos duelos mais antecipados nesta final da Taça de Portugal é entre Danilo e Bruno Fernandes. O médio do Porto elogia o do Sporting, que é "um grande jogador" e "está em quase todas as ações ofensivas" dos leões. "Cabe-me a mim contrariar esse facto e limitar ao máximo as ações dele. Isso será importante para nós", assumiu Danilo.

O próprio Danilo tem de "estar sempre presente para aquilo que a equipa necessitar", defensiva e ofensivamente, mas "há demasiados duelos" neste clássico para limitar a perspetiva a um Danilo-Bruno Fernandes.

"Não vai ser só focado em dois jogadores. Mas o Bruno Fernandes é uma das peças fundamentais do desenho ofensivo do Sporting, então será por aí que vamos tentar limitar ao máximo as suas ações e, assim, as ações do Sporting também serão mais limitadas", explicou o médio portista.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.