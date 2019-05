Extrema-direita na frente das sondagens em França

A Frente Nacional (FN), de extrema-direita, lidera as sondagens para as eleições europeias do próximo domingo.



De acordo com uma projeção avançada pelo site Politico, o partido liderado por Marine Le Pen poderá alcançar 23,6% dos votos, o equivalente a 22 eurodeputados.

O cabeça de lista da Frente Nacional é Jordan Bardella, um jovem de 23 anos próximo de Matteo Salvino, vice-primeiro ministro de Itália e líder da extrema-direita.

Nas últimas eleições europeias de 2014, a Frente Nacional também venceu com 24,8% e 24 eurodeputados.

A curta distância está o partido República em Marcha, do Presidente Emmanuel Macron, com 22,7% e 21 assentos no Parlamento Europeu.

Em terceiro lugar aparecem os Republicanos, movimento de centro-direita, fundado pelo antigo presidente Nicolas Sarkozy, que consegue 13,1% e 12 eurodeputados.

O Partido Socialista francês é bastante penalizado neste resumo de sondagens elaborado pelo Politico. As previsões apontam para um resultado de 5% e quatro lugares no Parlamento Europeu.

Nas eleições de 2014, o PS ficou no terceiro lugar, com 13 eurodeputados e 13,9% dos votos.

As eleições europeias de domingo são as primeiras desde as presidenciais de 2017, que foram ganhas por Emmanuel Macron.

Nos últimos meses, o governo francês tem sido alvo de manifestações nas ruas lideradas pelo movimento dos coletes amarelos, descontentes com a situação económica.