Final da Taça de Portugal não requer "situações extraordinárias de segurança"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garante que as últimas tensões entre FC Porto e Sporting e mesmo entre portistas não passam despercebidas e entram nas contas da preparação do esquema de segurança para a Taça de Portugal, que levará os dois clubes ao Jamor, no entanto, não requerem "situações extraordinárias de segurança".

Garantia dada, esta sexta-feira, pela subintendente Ana Neri, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco.



"A PSP analisa todos os encontros futebolísticos à luz da época desportiva e das competições e faz uma análise permanente do que se está a passar, da envolvência e do que poderão ser questões associadas aos encontros futebolísticos", assegurou a subintendente, que no entanto esclareceu que o cariz da competição e os finalistas não levam a PSP "a ter outras alterações ou medidas que imponham situações extraordinárias de medidas de segurança".

Luz verde para o Jamor



A comemorar 75 anos de existência, o Estádio Nacional não recebe competições europeias, mas está bem e recomenda-se, pelo menos em termos de segurança. Vítor Pataco deu a garantia de que os únicos problemas que a casa da Taça de Portugal apresenta são de conforto.

"O Estádio Nacional não tem uma cobertura, tem apenas algumas limitações de conforto para os espetadores e essa terá sido a razão principal para a UEFA não permitir que se realizem aqui grandes competições internacionais. Não tem nada a ver com razões de segurança", esclareceu o presidente do IPDJ.



A subintendente Ana Neri não destoou, garantindo que "a segurança está em primeira instância", no que se espera que seja um dia de festa:

"As medidas de segurança estão acima de tudo. O Estádio Nacional tem condições para a realização deste jogo e, nessa medida, tudo tem vindo a ser preparado nos últimos meses e teremos todas as condições para um grande espetáculo. As condições de segurança estão completamente asseguradas, independentemente de ser um jogo entre dois grandes."

Os adeptos portistas ficarão colocados a norte, enquanto os adeptos sportinguistas serão posicionados a sul. As portas abrem às 14h45.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.