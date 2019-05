Wendel sem sanção disciplinar e convocado para a final da Taça

Wendel vai ser convocado para a final da Taça de Portugal, sempre e quando esteja fisicamente apto, já que o Sporting não prevê aplicar qualquer sanção disciplinar, depois de o médio brasileiro ter sido detido, esta quarta-feira, por conduzir sem carta de condução nacional.

Bola Branca apurou que a SAD verde e branca não enquadra o episódio como infração disciplinar por três motivos: trata-se de um assunto de cariz pessoal, ocorrido em dia de folga do plantel e tudo se resumiu a um lapso da parte de Wendel, que não atualizou em tempo devido a carta de condução trazida do Brasil para poder circular na Europa.

A Wendel foi aplicada a medida de coação menos gravosa - termo de identidade e residência. Amanhã, terá de se apresentar no Tribunal do Montijo, às 14h00, para ser presente a um juiz. Isso será já depois de treinar normalmente com a equipa da parte da manhã, na Academia de Alcochete, a partir das 10h30.

Este incidente ocorre a três dias da final da Taça de Portugal, contra o FC Porto. O brasileiro, de 21 anos, assumiu-se, esta temporada, como titular nas opções de Marcel Keizer. No total, soma três golos em 32 jogos.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.