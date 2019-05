​Capotamento de tuk tuk faz seis feridos em Sintra

Seis pessoas ficaram feridas em resultado do capotamento de um tuk tuk, em Sintra, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente aconteceu esta quarta-feira à tarde na Estrada Nacional 375, junto ao Palácio Nacional de Monserrate.



Os feridos são cinco cidadãos tailandeses e um português, que conduzia o veículo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, as seis vítimas, "com ferimentos leves", estavam às 18h20 a ser assistidas no local, acrescentando que o alerta para a ocorrência foi dado pouco depois das 17h00.

Pelas 18h20, a Estrada Nacional 375, no sentido Colares-Monserrate, mantinha-se cortada à circulação rodoviária, indicou o CDOS de Lisboa.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, no local estão 23 operacionais apoiados por nove viaturas.