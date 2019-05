Évora testa primeiro sistema de voto eletrónico no país. Não é obrigatório, mas é fácil e seguro

Leia também: Entrevista a Isabel Oneto. "Confidencialidade do voto eletrónico está garantida" Depois de apresentar o documento de identificação, o eleitor recebe um cartão com um código, que só pode ser usado uma única vez, para registar o voto eletrónico. Inserido o cartão na máquina, no ecrã, surge o boletim de voto. Escolhe-se a candidatura ou pode-se votar nulo ou em branco. O sistema vai, ainda, pedir a confirmação do voto, ficando a operação concluída com a emissão de um comprovativo em papel que o eleitor vai dobrar e entregar na mesa para ser depositado numa urna selada. Os procedimentos são simples, e quem tiver dúvidas pode contar com todos os esclarecimentos, uma vez que durante várias semanas foram muitos os que receberam formação para o efeito.

Silvino Alhinho é professor e vai estar a presidir a uma mesa de voto eletrónico na Escola Secundária André de Gouveia, em Évora. “Há mais de 30 anos que faço parte de mesas de voto e parece-me que é o tempo adequado para se começar a investir nestas tecnologias”, diz à Renascença. Conhecedor dos meandros eleitorais e depois de ter tido formação assegura que “estão salvaguardadas as questões de segurança”, esperando que a partir desta experiência se possa evoluir “daqui a alguns anos para a implementação de forma plena deste modelo.” Na linha da frente, juntamente com o Ministério da Administração Interna, têm estado os 14 municípios do distrito de Évora. “Temos trabalhado arduamente para que todas as questões que se têm levantado, e há muitos pormenores, possam ter resposta capaz e no dia 26, tudo esteja em condições”, explica à Renascença, o presidente da câmara de Évora que é também o presidente da CIMAC, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.