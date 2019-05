André Pinto garante que os jogadores querem tanto a Taça como os adeptos

André Pinto garante que os jogadores do Sporting querem tanto vencer a Taça de Portugal como os adeptos, pelo que entrarão com tudo frente ao FC Porto, de modo a conquistar o segundo troféu da temporada.

Em entrevista à Sporting TV, esta quarta-feira, o central assumiu que espera sentir "o apoio e a exigência" a que os adeptos do Sporting já habituaram no Jamor. "Nós queremos tanto como eles conquistar esta Taça, para que no final possamos estar todos felizes", assinalou.

André Pinto assegurou, portanto, que a equipa de Marcel Keizer vai entrar em jogo "com o intuito de vencer, como é apanágio do Sporting".



"Entrar para ganhar e deixar tudo, na duração que tiver a final, para que possamos conquistá-la", receitou André Pinto, para quem a Taça "representa a importância daquilo que um clube com a grandeza do Sporting quer, que é conquistar títulos". "Está em jogo um título e, como tal, o nosso objetivo é só vencer", frisou o defesa, de 29 anos.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional. O Sporting-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.